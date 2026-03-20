Feirão AAMA termina neste sábado

O tradicional Feirão Solidário da AAMA – Associação Amigos dos Animais, será realizado neste sábado, dia 21 de março, na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, das 9h às 17h, no Jardim São José (próximo ao Posto de Molas Toquini).

O objetivo do bazar é arrecadar fundos para os mais de 300 animais que são atendidos pela AAMA, liderado pela presidente Evania Amélia Coracini.

Em entrevista à Gazeta, Evania pede para aqueles que puderem fazer doações de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos para a realização dos bazares que entrem em contato através do telefone (19) 99457-1254.