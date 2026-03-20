Domingo tem bazar da Associação Setembro

A Associação Setembro promove neste domingo, dia 22, a partir das 8h, um Bazar Beneficente com diversas opções de produtos seminovos, como roupas, acessórios, sapatos e utilidades domésticas, todos com preços acessíveis.

O evento será realizado na Praça Capitão João Pinto Fontão, na região central da cidade, no imóvel onde funcionava a Marcelu’s Calçados. A iniciativa busca incentivar a solidariedade, oferecendo à população a oportunidade de renovar o guarda-roupa enquanto contribui com uma boa causa.