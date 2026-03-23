Caso de sarampo em SP acende sinal de alerta

Saúde alerta sobre a necessidade de se manter a vacinação contra a doença em dia; diferença da cobertura entre a primeira e segunda dose é grande

Um bebê de seis meses é o primeiro caso de sarampo registrado no Estado de São Paulo nesse ano. A menininha adquiriu a doença durante uma viagem à Bolívia, que enfrenta um surto de sarampo. De acordo com o governo federal, O Brasil está em alerta máximo por causa dos surtos de sarampo em outros países do continente americano. Segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti, ações de prevenção e controle estão sendo realizadas de forma constante para manter o país como área livre da doença.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com o Departamento de Saúde e Medicina Preventiva do município questionando se há casos suspeitos na cidade. Em resposta ao jornal, a pasta informou que embora Vargem não tenha nenhum caso positivo, a cobertura vacinal contra sarampo apresenta diferença entre primeira e segunda dose.

Os dados de 2025 apontam cobertura vacinal contra o sarampo em Vargem foi de 92,06% para a primeira dose e 64,95% para a segunda dose, de acordo com informações do Departamento de Saúde. Isso levanta o alerta sobre a importância de dar continuidade nas doses vacinais.

A doença é transmitida por meio da fala, tosse, espirro ou respiração, com alto índice de contágio entre pessoas não imunizadas. Entre os principais sintomas estão febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite e mal-estar.

Vacinação

O esquema vacinal prevê que seja ministrada a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses de idade. Há ainda duas doses para pessoas até 29 anos e uma dose para adultos de 30 a 59 anos.

A vacina está disponível nas salas de vacinação do município para pessoas de 1 a 59 anos, com horário estendido às quartas-feiras na sala Laura Peixoto, situada no antigo Centro de Saúde.

Durante a matrícula escolar, é exigida a apresentação de declaração de regularidade vacinal. O município realiza busca ativa de pessoas com vacinas em atraso, além de verificação nas consultas da Atenção Básica e durante visitas domiciliares.