Covid-19 preocupa autoridades e conta com 15 casos

A Vigilância em Saúde informou à Gazeta de Vargem Grande que, entre os dias 1º de janeiro e 18 de março de 2026, foram registradas 82 notificações de Covid-19 no município. Desse total, 67 casos foram descartados e 15 confirmados como positivos. De acordo com o levantamento, não houve registro de óbitos relacionados à doença neste período, o que reforça a importância das medidas de prevenção e do acompanhamento dos casos.

As autoridades de saúde alertam que, mesmo pessoas que já tiveram Covid-19, podem voltar a se infectar, principalmente devido ao surgimento de novas variantes do vírus. Em situações de suspeita, a recomendação atual é de isolamento domiciliar por sete dias, além da busca por orientação médica para avaliação dos sintomas e acompanhamento do quadro clínico.

Pessoas que tiveram contato com casos confirmados ou que apresentem sintomas gripais podem realizar testes para detecção do vírus. No município, os exames, como teste de antígeno e RT-PCR, estão disponíveis em todas as unidades de saúde, no Posto de Pronto Atendimento e também no Hospital de Caridade.

A orientação para quem teve contato próximo com pessoas infectadas é ficar atento ao surgimento de sintomas e, em alguns casos, manter o isolamento mesmo sem sinais da doença. O uso de máscaras também segue recomendado, especialmente nos primeiros dias de sintomas e durante o período de isolamento, como forma de evitar a transmissão.

Vacinação

Além disso, a vacinação continua sendo a principal estratégia de proteção contra a doença. No município, as doses estão disponíveis nas três salas de vacina: na UBS da Vila Polar, na UBS do Jardim Dolores, e também na sala de vacina do antigo Centro de Saúde, facilitando o acesso da população à imunização.

O esquema vacinal está organizado por faixa etária e grupos prioritários, contemplando crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e pessoas imunossuprimidas, com aplicação de doses de reforço conforme orientação das autoridades de saúde. Mesmo quem já teve Covid-19 deve se vacinar. A recomendação é aguardar um intervalo de 30 dias após o início dos sintomas, ou, em casos assintomáticos, a partir do resultado positivo, antes de receber a dose.

A Vigilância em Saúde reforça que a manutenção de medidas simples, como higienização frequente das mãos, evitar aglomerações e manter a vacinação em dia, segue sendo fundamental para reduzir a circulação do vírus e proteger a população.

Relato de moradora acende alerta para casos de Covid-19

A diarista Solange Carvalho Lemos, 48 anos, relatou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande que foi diagnosticada com Covid-19 após inicialmente acreditar estar com um resfriado comum. Segundo ela, os primeiros sintomas surgiram no último fim de semana, com quadro de mal-estar, coriza e cansaço.

Ao procurar atendimento em um pronto-socorro, recebeu medicação e foi orientada como caso de resfriado. Com a piora dos sintomas no dia seguinte, buscou uma unidade de saúde, onde realizou testes para Covid-19 e dengue. O resultado confirmou a infecção pelo coronavírus.

Solange afirma que tomou cinco doses de vacina e nunca havia contraído a doença. “Eu tomei cinco vacinas. Eu acho que mesmo com a vacina o povo tem que tomar cuidado com o resfriado. Porque às vezes não é um resfriado. É o Covid”, disse.

Ela também relatou o impacto emocional ao receber o diagnóstico. “Eu chorei muito quando a médica falou que era Covid, porque eu achava que não existiam mais casos”, afirmou. De acordo com o relato, a filha de 20 anos também apresentou sintomas logo após. Ela fez o exame e também testou positivo, porém com quadro mais leve.

Solange descreve sintomas como fadiga intensa, dor no peito, tosse, dor de cabeça, fraqueza e dores pelo corpo. “Encostou, dormiu. É um cansaço que não passa”, afirmou. Ela também relatou episódios de diarreia persistente, que motivaram novo atendimento médico, e segue em acompanhamento.

A moradora informou que entrou em isolamento por seis dias após o diagnóstico. Mesmo com o término do atestado previsto para este sábado, dia 21, ela afirma que ainda apresenta sintomas. “Eu ainda estou com muita dor no corpo, fraqueza, sonolência e essa diarreia que não passa”, relatou.

Solange destacou ainda que está isolada em casa e adotando medidas para evitar a transmissão, especialmente por conviver com pessoas idosas no trabalho. “Se eu passo para um idoso, ele pode não aguentar”, disse.

Sem identificar onde contraiu o vírus, Solange afirma que sua rotina se resume ao trajeto entre casa, trabalho e idas pontuais ao supermercado. “Eu não sei te dizer onde eu peguei esse Covid”, afirmou. Ela reforça a orientação para que, diante de sintomas gripais, a população procure atendimento nas unidades de saúde para realização de testes. “Não custa nada ir no postinho, o teste é rápido e gratuito”, concluiu.