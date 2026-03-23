Rotary Club realiza festiva e homenageia mulheres

No dia 17 de março, o Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou uma festiva em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Durante o evento, houve a posse de uma nova integrante da Casa da Amizade, Priscila Roque.

Outra homenageada foi a Irmã Elizabeth, que trabalha na Sociedade Humanitária. Ela recebeu o reconhecimento do Clube como mulher de destaque na comunidade, devido aos serviços prestados e aos anos de atuação junto à entidade que atende idosos na cidade.

O evento também incluiu uma homenagem às mulheres, com destaque para as integrantes da Casa da Amizade envolvidas em atividades sociais.

Fotos: Arquivo Pessoal