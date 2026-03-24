Rotary Club realiza Dia da Pizza

Por
Gazeta
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Rotary Clube realiza Dia da Pizza. Foto: Reprodução IA

O Rotary Club junto com a Casa da Amizade irá realizar no dia 18 de abril, o Dia da Pizza, em prol ao banco ortopédico e as entidades locais. As pizzas, nos sabores meio a meio de mussarela e calabresa estão sendo vendidas no valor de R$ 40,00 pelos telefones (19) 99654-3161, (19) 99256-0300, (19) 98143-1701, (190 99253-9220 e (19) 99428- 0550.
A retirada das pizzas será na sede do Rotary, na rua Palmeiral, nº 151, Vila Santana (ao lado da Padaria da Estela), das 10h às 14h.

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