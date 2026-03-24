O Rotary Club junto com a Casa da Amizade irá realizar no dia 18 de abril, o Dia da Pizza, em prol ao banco ortopédico e as entidades locais. As pizzas, nos sabores meio a meio de mussarela e calabresa estão sendo vendidas no valor de R$ 40,00 pelos telefones (19) 99654-3161, (19) 99256-0300, (19) 98143-1701, (190 99253-9220 e (19) 99428- 0550.
A retirada das pizzas será na sede do Rotary, na rua Palmeiral, nº 151, Vila Santana (ao lado da Padaria da Estela), das 10h às 14h.
Rotary Club realiza Dia da Pizza
O Rotary Club junto com a Casa da Amizade irá realizar no dia 18 de abril, o Dia da Pizza, em prol ao banco ortopédico e as entidades locais. As pizzas, nos sabores meio a meio de mussarela e calabresa estão sendo vendidas no valor de R$ 40,00 pelos telefones (19) 99654-3161, (19) 99256-0300, (19) 98143-1701, (190 99253-9220 e (19) 99428- 0550.