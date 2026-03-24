Tarde da Mulher será neste sábado

A Casa da Amizade, organização voluntária formada por mulheres junto ao Rotary Club, de Vargem Grande do Sul promove, no próximo dia 28 de março, a “Tarde da Mulher”, um evento especial em comemoração ao mês dedicado às mulheres. A programação será realizada a partir das 15h, no Clube Vargengrandense, à Rua Quinzinho Otávio, 571.

Segundo as organizadoras, a proposta é oferecer um momento de convivência, descontração e solidariedade, reunindo participantes para uma tarde agradável, com clima de amizade e integração.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 70,00. Interessados podem obter mais informações com a presidente da entidade, Virginia Malaguti, pelo telefone (19) 99289-5593. A compra de ingressos também pode ser feita com Maria Teijada, pelo número (19) 99285-8118.

O evento reforça a importância de celebrar o papel da mulher na sociedade, ao mesmo tempo em que incentiva ações solidárias promovidas pela Casa da Amizade.