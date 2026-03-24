Sicredi Dexis inaugurou nova agência em Vargem

Com a presença de mais de 200 convidados, espaço foi pensado para acolher ainda melhor seus associados

A Sicredi Dexis inaugurou no dia 13 de março, sexta-feira, uma nova agência em Vargem Grande do Sul. O evento reuniu cerva de 220 pessoas, entre associados, lideranças regionais, empresários e autoridades do município, marcando um novo momento de expansão e fortalecimento da cooperativa na região. O Sicredi está em Vargem desde agosto de 2014.

Em um ambiente mais amplo, moderno e preparado para oferecer conforto, proximidade e soluções financeiras completas para os associados da cooperativa de crédito, o prédio substitui a antiga unidade, que já não atendia mais à demanda crescente de associados na cidade.

Além da diretoria da Sicredi Dexis, entre os presentes estavam representantes do poder público local, como o vice-prefeito Guilherme Nicolau, além de membros da comunidade e parceiros institucionais que prestigiaram a abertura do espaço, projetado para ampliar o relacionamento com os associados e oferecer uma experiência de atendimento mais moderna e acolhedora.

Durante a cerimônia, o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira, destacou o significado da nova estrutura para a presença da instituição no município. “Esse é um novo espaço para receber, ouvir e construir juntos o futuro da cooperativa em parceria com a cidade de Vargem Grande do Sul e a inauguração desta agência simboliza nosso compromisso com o desenvolvimento regional que é feito de relacionamentos próximos e duradouros”, afirmou.

Para o vice-prefeito Guilherme Nicolau “a nova estrutura representa o compromisso da Sicredi Dexis em continuar crescendo junto com a comunidade, investindo em atendimento próximo, relacionamento e desenvolvimento local”, disse em seu discurso.

A gerente regional da cooperativa, Daniela Doval, ressaltou que o espaço foi planejado para ir além do atendimento financeiro. “Mais do que um a agência, este local foi pensado como um ponto de encontro da comunidade, promovendo educação financeira, capacitações e oportunidades de relacionamento”, explicou.

O prédio

Implantada em um terreno de 1.546,50 m², onde antes estavam a antiga estação rodoviária e o mercado municipal, a nova unidade possui 811,87 m² de área construída. O projeto prioriza eficiência nos fluxos de atendimento e conforto para os usuários, contando ainda com 11 vagas de estacionamento e bicicletário, incentivando o uso de meios de transporte sustentáveis e ampliando a acessibilidade.

Entre os destaques da estrutura está uma sala de treinamento com capacidade para até 70 pessoas, equipada com painel de LED de alta resolução e preparada para receber workshops, capacitações e eventos corporativos.

Projetada com foco em sustentabilidade, a nova agência conta com sistema fotovoltaico capaz de suprir parte significativa da demanda elétrica, além de cisterna para captação e reaproveitamento da água da chuva. O prédio também utiliza válvulas de descarga com duplo acionamento, torneiras automáticas e arejadores, contribuindo para a economia hídrica.

Com arquitetura contemporânea e soluções voltadas à eficiência energética, a nova unidade reforça a presença institucional da cooperativa no município e integra o plano de crescimento da Sicredi Dexis, ampliando o vínculo com a comunidade e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Vargem Grande do Sul.

O gerente da unidade, Gustavo Raimundo, afirmou que a equipe está motivada e preparada para iniciar as operações com foco no atendimento consultivo. “Estamos prontos para receber os associados em um ambiente que valoriza conforto, tecnologia e proximidade”, destacou.

Fotos: Reportagem e Divulgação