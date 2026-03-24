Studio Morandin ganha prêmio “Best in Show” da Expo Revestir

Participando pela 3ª vez da Expo Revestir em São Paulo, que é considerada a principal feira de revestimentos e acabamentos da América Latina e uma das mais relevantes do mundo no setor da construção civil, a Studio Morandin, empresa com sede em Vargem Grande do Sul, ganhou o prestigiado prêmio “Best in Show”, que é uma das principais referências do setor de arquitetura, design e construção no Brasil.

Realizado anualmente durante a feira, este ano entre os dias 9 a 13 de março, o “Best in Show” destaca os produtos mais inovadores apresentados pelas empresas expositoras. Criado com o objetivo de valorizar a criatividade e o avanço tecnológico da indústria, o prêmio avalia critérios como inovação, desempenho técnico, estética, funcionalidade e, mais recentemente, sustentabilidade. As categorias abrangem desde porcelanatos e revestimentos cerâmicos até metais, louças sanitárias, rochas naturais e pisos vinílicos, refletindo a diversidade e a complexidade do mercado.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o diretor Antônio Carlos Carvalho da Studio Morandin explicou que mais do que uma premiação, o “Best in Show” funciona como um verdadeiro termômetro de tendências, comentando que os produtos vencedores costumam antecipar caminhos que serão seguidos por arquitetos, construtoras e consumidores nos anos seguintes, influenciando diretamente projetos residenciais, comerciais e até obras públicas.

A importância do prêmio também se estende ao reconhecimento das empresas. Para as marcas, conquistar um “Best in Show” representa não apenas prestígio, mas também visibilidade nacional e internacional, fortalecendo sua posição no mercado e ampliando oportunidades de negócios.

A Studio Morandin foi finalista na categoria melhor revestimento cerâmico com dois produtos, o “Fatto a Mano” e “Pau a Pique”, ganhando o prêmio de primeiro lugar na categoria “Melhor Design Brasil Cerâmica”, com o produto “Pau a Pique”. O produto vencedor teve a sua inspiração quando o diretor Antônio Carlos Carvalho ao caminhar pelo pátio da empresa, viu o barro rachado no chão e procurou reproduzir este efeito para revestir a parede de uma construção.

“O processo de produção do revestimento “Pau a Pique” é de peças exclusivas, onde o grande artesão é a natureza, que irá com o tempo fazer cada desenho em cada peça, criando assim uma identidade visual única”, explicou Carlos.

Como neurocientista e pós graduado em neuroarquitetura, Antônio Carlos disse que a inspiração para criar o “Pau a Pique” está embasada em um dos pilares da neuroarquitetura, que é a biofilia, que pode ser traduzido em como levar para dentro de um ambiente, elementos, formas naturais e da natureza.

“Ganhar o prêmio “Melhor Design Brasil” tem um peso muito grande para nós, pois é voltado para o público da arquitetura e design de interiores de todo o Brasil. Foi muito importante pois concorremos com as gigantes do mercado cerâmico e isso nos coloca no mesmo patamar de qualidade e desenvolvimento de produtos de empresas já consagradas no mercado”, afirmou o diretor.

Para Carlos, a conquista do prêmio repercute também para a cidade de Vargem Grande do Sul, por ser a Studio Morandin uma empresa genuinamente vargengrandense, de família de Vargem Grande do Sul, que gera inúmeros empregos no município.

Empresário fala sobre a conquista

O empresário José Luiz Morandin faz parte de uma família que trabalha com o barro, a argila há muito tempo. Seu bisavô, seu avô e seu pai Alceu Morandin trabalharam em olarias fazendo tijolos e posteriormente, juntamente com seu pai, José Luiz entrou no setor de fabricação de telhas e lajes.

“Neste momento em especial a minha alegria é muito grande porque estamos conseguindo fazer produtos cerâmicos com qualidade e beleza que tem encantado a todos. Os espaços que utilizam nossos produtos criam uma atmosfera muito acolhedora e nas casas uma sensação de bem estar”, falou o industrial ao jornal.

“O trabalho até aqui tem sido árduo, mas agradeço sempre a todos os envolvidos nos processos de criação, produção, comercialização e outros pelos resultados alcançados. Assim, vamos em frente pois tenho certeza que estamos no caminho certo”, afirmou o idealizador da Studio Morandin.