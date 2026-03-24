Oficina gratuita de canto inicia com 28 alunos e segue com vagas

A oficina gratuita de canto promovida pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul teve início no dia 17 de março, reunindo 28 alunos em sua primeira aula, realizada na Casa da Cultura.

Ministrada pela professora Diana Rodrigues da Silva, a atividade é voltada para pessoas interessadas em desenvolver a técnica vocal e ampliar seus conhecimentos musicais. Esta já é a 4ª turma conduzida pela professora, sendo que a primeira teve início em novembro de 2022.

As aulas acontecem às terças-feiras, às 19h30, e ao longo do curso os participantes têm contato com técnicas de respiração, fisiologia da voz, interpretação musical e expressão corporal. Além disso, os alunos também têm a oportunidade de se apresentar em eventos culturais do município.

Mesmo com o início das atividades, ainda há vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever gratuitamente de forma presencial na Associação Monsenhor Celestino, localizada na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, 721, no Centro.

Foto: Prefeitura