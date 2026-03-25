Torneio de Pesca 2026 vai movimentar a cidade

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, promove no próximo dia 3 de abril, Sexta-Feira Santa, a 9ª edição do já tradicional Torneio de Pesca do município, na represa Eduíno Sbardellini. O evento será realizado das 6h às 11h30, com interrupção da pesca no local desde o dia anterior até o início da competição. Logo na chegada, os participantes receberão um número que dará direito a concorrer a brindes oferecidos por empresas locais.

A programação inclui premiações em diversas categorias, como maior peixe, peixe mais pesado, melhor traje de pescador(a), melhor história, além de destaques para pescador mais jovem, mais idoso e categorias divididas entre masculino, feminino, jovem e melhor idade.

Além da pesca, o evento também terá atrações para toda a família. Durante a manhã, o público infantil poderá aproveitar brinquedos infláveis e pipoca, garantindo diversão para as crianças.

Quanto às regras, será permitido o uso de até três varas simples com um anzol cada, além de até dois conjuntos com molinete ou carretilha. Excepcionalmente neste dia, não será exigida a carteira de pesca. Os participantes poderão utilizar iscas naturais ou artificiais e levar itens de conforto, como cadeiras e guarda-sol.

Por outro lado, não será permitido o uso de equipamentos como forquetes e espinhéis, nem práticas com múltiplos anzóis, conhecidas como “no rela” ou “na passada”. A ceva será liberada, desde que utilizada de forma moderada.

A Guarda Civil Municipal (GCM) irá intensificar a fiscalização nos dias que antecedem o evento, durante a soltura dos peixes e também no dia da competição. Em caso de irregularidades, os responsáveis poderão ser autuados e encaminhados à Delegacia.

A organização também orienta os participantes a se protegerem contra o calor, utilizando protetor solar, chapéus, roupas leves e mantendo a hidratação, especialmente no caso das crianças. Para maior comodidade, o local contará com bebedouros e banheiros químicos.