Baile da Sonora dos anos 80 e 90 será em abril

O baile da Sonora anos 80 e 90, será realizado nos dias 4 e 5 de abril, no Clube Vargengrandense. No dia 4, o horário será das 20h à 1h. No dia 5, das 20h à 0h. A organização é do Hospital de Caridade.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos no valor de R$ 40,00 na Fortaleza Modas, Papelaria Menil e Cida Salgados.