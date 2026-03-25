Coluna Momento Pet: Paçoca, Branca e Cristal

O Momento Pet desta semana é triplo! Paçoca, Branca e Cristal são as fofuras que dão destaque a coluna.

Adotados por João Pedro, nos anos de 2020 e 2021. O cachorro Paçoca é da raça perdigueiro, já a Branca é uma cachorra da raça labrador, e Cristal é lhasa Apso.

João Pedro contou que cada um de seus cachorros tem suas diferenças. Uma das lembranças marcantes que tem com o Paçoca, é de quando ele apareceu na chácara da família bem debilitado e perdido. “Não sabemos se foi abandono ou ele se perdeu de algum sítio, mas nós o acolhemos”, disse.

Branca foi atropelada em 2024, mas diante da dor e do tratamento longo, nunca perdeu sua doçura, sua bondade e paciência durante a recuperação marcaram muito.

“Cristal, é a rotina diária em casa. Ela está sempre por perto, pedindo carinho e mostrando sua personalidade faminta. Seus dentinhos tortos são um charme à parte. Parece um terremoto!”, completou João Pedro.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286