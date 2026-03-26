Painel: Mesário voluntário

Congresso Estadual

Entre os dias 7 e 8 de abril será realizado, em São Paulo, o 68º Congresso Estadual de Municípios, evento promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM). Representando o Legislativo Vargengrandense, foi constituída uma Comissão de Representação da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Felipe Augusto Gadiani, Giovana Aparecida de Carvalho da Silva, Paulo César da Costa e Vanessa Salmaço Martins.

Camara entregará Medalhas do Mérito a vargengrandenses

Durante a sessão de Câmara realizada no dia 16 de março, também foram aprovadas alguns projetos que concedem títulos, medalhas e diplomas a moradores de Vargem Grande do Sul e personalidades ligadas ao município. Um dos projetos, de autoria de Serginho da Farmácia e aprovado pelos seus colegas de vereança, concede à diretora da Gazeta de Vargem Grande, Fátima Eunice de Paiva Ligabue, o título de Cidadã Vargengrandense. Também teve aprovado a concessão do título de Cidadão Vargengrandense, o pastor José Edgar Gonçalves. Ele teve o nome indicado pelo vereador Felipe Gadiani e aprovado pelos demais membros do Legislativo.

Medalhas do Mérito

Durante a sessão também foram aprovadas a concessão da Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal a Francisco Belchior, uma indicação de Felipe Gadiani; Marco Aurélio Lodi Gomes, indicado por Vanessa Martins, que também indicou a honraria ao judoca Gustavo Tabet. Já o vereador Rafael Coracini indicou o nome do empresário Ilson Januário para a medalha.

Mesário voluntário

O Tribunal Superior Eleitoral deu início na sexta-feira, dia 10, a uma campanha nacional de convocação de mesárias e mesários voluntários para atuarem nas Eleições de 2026. A ação visa o recrutamento de novos colaboradores e no reconhecimento daqueles que já se dedicam à democracia brasileira.

Benefícios regulamentados

Quem atua como mesário nas eleições tem benefícios previstos em lei e regulamentados pelo TSE. Esses direitos são válidos tanto para quem é convocado quanto para quem se candidata voluntariamente. São eles folgas de dois dias para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento. Auxílio-alimentação de R$ 65,00 por turno de trabalho, conforme a Portaria TSE nº 86/2025). Além disso, a atuação como mesário pode ser validada como atividade extracurricular em universidades conveniadas.

Como se voluntariar

As inscrições para mesário voluntário podem ser feitas de forma permanente, mas a Justiça Eleitoral recomenda que as pessoas interessadas se cadastrem durante o período da campanha para facilitar a organização das zonas eleitorais. O cadastro é feito preferencialmente pelo aplicativo e-Título ou nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Pode se candidatar para atuar na função qualquer eleitora ou eleitor maior de 18 anos em situação regular, exceto candidatos e seus parentes até o segundo grau, membros de diretórios de partidos que exerçam função executiva e autoridades policiais.