Dia D da Vacinação contra a gripe (influenza) será neste sábado, dia 28

Neste sábado, dia 28 de março, será realizado o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe (influenza), no horário das 7h00 às 13h00. A vacinação será na Sala de Vacina “Maria Laura P. dos Santos Ferreira”, no antigo Centro de Saúde, Vila Santa Terezinha; na UBS “Dr. Edward Gabrioli” na Vila Polar; no ESF “Dr. Natalino Lopes Aliende”, no Jd. Dolores e no ESF “Dr. Arcelino Anadão”, no Jd. Paulista”.

A vacinação é específica para grupos prioritários que inclui idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e trabalhadores da saúde. Para se vacinar, é necessário apresentar CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

2ª dose da Vacina contra dengue já está sendo aplicada

A 2ª dose da vacina contra a dengue, já está disponível e começou a ser aplicada nos postos de saúde. A vacina é destinada para crianças de 10 a 14 anos que já tomaram a primeira dose.

A vacinação está sendo realizada na sala de vacina “Laura Peixoto” (antigo Centro de Saúde) das 7h00 às 16h00. Na UBS “Dr. Edward Gabriolli”, na Vila Polar, das 8h00 às 16h00. E na UBS “Dr. Natalino Lopes Aliende”, no Jardim Dolores, no horário das 7h00 às 15h00.

Os documentos necessários são cartão do SUS, CPF e a carteira de vacinação, e todas as crianças devem estar acompanhadas de um responsável.