1ª Feira Nordestina reuniu bom público na Pça. da Matriz

Evento teve programação cultural e já tem nova edição prevista para 2027

A 1ª Feira Nordestina de Vargem Grande do Sul foi realizada na Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana e reuniu moradores e visitantes durante dois dias de programação cultural, com destaque para a música e danças nordestinas.

Promovido pelo Departamento de Cultura e Turismo, o evento contou com apresentações musicais e oferta de gastronomia típica, com foco na valorização da cultura nordestina. Vargem Grande do Sul mantém uma boa ligação com o Nordeste, especialmente pela presença de migrantes nordestinos.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o diretor do departamento, Lucas Buzato, avaliou que a iniciativa atingiu os objetivos propostos, apesar dos desafios na organização.

“Foi um desafio estruturar um evento com essa proposta. Tivemos boa participação do público ao longo dos dois dias”, afirmou.

Segundo ele, a presença de moradores com origem nordestina no município contribuiu para a realização da feira e para o interesse nas atividades culturais. Outro ponto ressaltado pelo diretor é a importância histórica do município como cenário do filme O Cangaceiro, gravado em 1952 pelo cineasta Victor Lima Barreto.

O diretor também apontou dificuldades, especialmente na ampliação da oferta de comidas típicas, mesmo com a busca por parcerias. A expectativa é de que esse ponto seja ajustado nas próximas edições.

A realização de uma nova edição já está prevista para 2027. O prefeito Celso Ribeiro solicitou ao departamento a avaliação do evento e a proposta de melhorias.