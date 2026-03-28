Sg. Beto Lasmar assume comando da PM em Vargem Grande do Sul

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul passou a contar, desde a última segunda-feira, 23 de março, com um novo comandante de pelotão. O sargento Alberto Antônio Lasmar Pollini assumiu a função após atuar por três anos na Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), em São João da Boa Vista.

Nascido em São Paulo, em 26 de março de 1983, Lasmar mudou-se ainda na infância para Vargem Grande do Sul, onde foi criado, estudou e se formou. Ingressou na Polícia Militar em 5 de setembro de 2005, período em que frequentava a Escola de Soldados, concluindo a formação em setembro de 2006.

Ao longo da carreira, atuou por 21 anos no serviço operacional, incluindo unidades como o Choque e a Força Tática. É filho de Carlos Alberto Pollini (falecido) e Maria Aparecida Lasmar dos Santos, e pai de Vinícius Lasmar.

Ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o sargento informou que comandar o Pelotão da PM em Vargem marca uma nova etapa na carreira, com mudança das atividades operacionais para a função de comando e gestão de efetivo, o que representa um novo desafio profissional.

Atualmente, o município conta com quatro viaturas em operação. Segundo Lasmar, há planejamento para ampliar tanto a frota quanto o número de policiais em atuação na cidade.

O patrulhamento deverá ser intensificado, com foco em áreas consideradas mais vulneráveis. De acordo com o sargento, a medida tem como objetivo reduzir a criminalidade, com atenção especial ao tráfico de drogas, apontado como uma das principais demandas, já que os pontos de venda mudam com frequência.

Sobre a nova função, destacou a necessidade de maior dedicação à gestão de pessoas e ao acompanhamento das equipes em serviço.

Lasmar também informou que pretende atuar de forma integrada com outras forças de segurança, como a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, além de buscar diálogo com a administração municipal.

Por fim, pediu a colaboração da população. “Conto com a colaboração de vocês, façam as denúncias. Garanto o sigilo e a integridade de quem nos ajudar com informações sobre tráfico, roubos, feminicídio e outros crimes”. Os telefones para denúncias são o 190, 3641-1030 delegacia de Polícia Civil ou 3641-5877 para a Guarda Civil Municipal.