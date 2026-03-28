Bushido conquista 3 medalhas na Copa São Paulo

A Associação Bushido de Judô, sob o comando do sensei Daniel Garcia, participou no último sábado, dia 21, da Copa São Paulo de Judô, o maior evento de judô da América Latina, dessa vez na divisão Aspirante. A competição organizada pela Federação Paulista de Judô, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib, em São Bernardo do Campo, e contou com 1,6 mil atletas das classes Sub 9 ao Adulto.

A equipe Bushido, de Vargem Grande do Sul, participou do torneio com 20 atletas e conquistou três importantes medalhas. Guilherme Ferreira Martins foi vice-campeão no Sub 18 super-ligeiro, conquistando a medalha de prata. Pelo Sub 18 meio-pesado, a judoca Isadora Agnoli ficou com a terceira colocação, levando a medalha de bronze. Disputando na categoria Sub 11 pesado, a atleta Ana Júlia Fernandes também ficou com o terceiro lugar, trazendo para Vargem uma medalha de bronze.

Também participaram do torneio os judocas vargengrandenses Lorenzzo Teixeira, na categoria Sub 09; Anelyse Ribeiro e Rafael da Costa, ambos Sub 11; Ariane Domingues, João Teixeira, Miguel Scolari e Gabriel Asnaldo, na Sub 15 e Rian Lopes, Vitor Teixeira, Levi Palaia, Maria Luiza Rabelo, Anna Clara Rabelo, Melissa Asnaldo, e Mariana Andrade na Cadete Sub 18. Já pela categoria Adulto, participaram os judocas Luiz Miguel da Costa, Diogo Mariano e Lucas Aliende.

Na classificação geral, a equipe Bushido ficou em 11º lugar entre as 204 associações e clubes participantes. “Parabéns a todos os alunos que participaram da Copa SP 2026, competição duríssima que mostra quem são os verdadeiros guerreiros. Tivemos alunos que fizeram quatro e até cinco lutas e não conseguiram medalhas, mas saíram dessa competição muito mais fortes”, avaliou o sensei Daniel.

“Agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos pais que nos acompanham, aos nossos árbitros, Geovana Urtado, Vinícius Coelho e sensei Gabriel Casagrande, aos nossos parceiros, ao Departamento de Esportes e Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul”, agradeceu.