Partida emocionante marcou 1ª vitória do Raio/DEL na Liga Paulista

O time Sub 20 de futsal Raio/Departamento de Esportes Lazer de Vargem Grande do Sul se recuperou rapidamente da derrota sofrida na estreia da Liga Paulista de Futsal e em jogo de muita superação venceu o time de Lençóis Paulista por 6 a 5 no último dia 20, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem.

A equipe fez sua primeira partida pela Liga Paulista no dia 14, quando foi a São João da Boa Vista enfrentar a tradicional equipe da casa, o Reio/Prefeitura Municipal de São João, no CIC. O jogo terminou com a vitória do time sanjoanense por 6 a 3. Os gols de Vargem foram marcados por Erik Zucolau (goleiro), Pedro Corali e Gustavo Gramacho.

Recuperação

Dias depois, na sexta-feira, dia 20, a equipe voltou à quadra pela Liga Paulista e dessa vez conquistou uma vitória importante por 6 a 5, na base de muita superação. Enfrentando a equipe de Lençóis Paulista no CEE José Cortez, que recebeu pela primeira vez um jogo da Liga Paulista de Futsal.

A equipe de Vargem entrou em quadra com os goleiros Erik Zucolau e João Pedro Gonçalves. Na linha, os jogadores foram Mateus Moreira, Kaynã Cortez, Lucas Fátima, Kauê Coelho, Kayque Linos, Ari Ribeiro, Vítor Chanchencow, Raphael Cossi, Fabrício Linos, Mateus Lemes, Arthur Piton e Adrian Gabriel. A comissão técnica foi composta por Binho Linos, Fábio Fontão, Leonardo Ribeiro, Claiton José de Mello e Diego Muniz.

Vitória emocionante

A partida foi marcada por muita intensidade, superação e emoção do início ao fim. Logo nos primeiros minutos, o goleiro Erik surpreendeu ao abrir o placar para o Raio, incendiando a torcida presente. No entanto, a forte equipe de Lençóis Futsal, uma das mais respeitadas do Estado e finalista da competição no último semestre, comandada pelo técnico Everton Alemão, eleito o melhor treinador da edição anterior, mostrou sua qualidade virou e abriu uma boa vantagem, chegando a liderar o placar por 4 a 1.

Mesmo diante da desvantagem, o Raio demonstrou personalidade, união e espírito de luta. Empurrados pela torcida, os atletas não desistiram e ainda no primeiro tempo, Kauê Coelho diminuiu a diferença, encerrando a primeira etapa com o placar de 4 a 2 para Lençóis.

Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais dramático. O Raio cresceu em quadra, com intensidade, dedicação e muita entrega coletiva. Kauê voltou a marcar e iniciou a reação, mas Lençóis ampliou novamente, deixando o placar em 5 a 3. Quando o resultado parecia definido, o Raio mostrou a força do seu coletivo. Kauê marcou mais uma vez e Raphael Cossi empatou a partida em um momento que levou a arquibancada a vibrar muito, colocando o ginásio do CEE José Cortez em um verdadeiro clima de decisão.

E faltando apenas 20 segundos para o fim, em um lance que premiou a persistência e a coragem da equipe, Kauê Coelho marcou o gol da virada, o quarto seu na partida, decretando a vitória por 6 a 5 e levando os jogadores e a torcida a uma comemoração emocionante.

Próximas partidas

Pela Liga Paulista, o Raio/DEL faz a estreia com as equipes da categoria Júnior, neste sábado, no Ginásio Gigantão, em Araraquara. Já pelo Sub 20, a equipe vai a Arthur Nogueira, no domingo, dia 29, enfrentar o ACEF, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues.