Quartas de final da Copa dos Campeões são neste domingo

A 12ª Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli chega à fase de quartas de final neste domingo, dia 29 de março. As partidas que vão decidir os semifinalistas serão disputadas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, a partir das 8h.

O tradicional torneio de futebol amador da região é organizado por Marquinhos Moraes, da A. A. Vargeana F. C, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Confrontos

A primeira partida das quartas de final será às 8h15, entre o Vasco FC de São José do Rio Pardo que vai enfrentar o time vargengrandense Cohab FC. Na sequência, em partida prevista para as 10h15, o 7 de Setembro, de Caconde, joga contra o Guarani Curitiba, de Poços de Caldas, a equipe mineira foi a última a se classificar para o mata-mata, após derrotar o Camisa 10, de Tambaú por 2 a 1 no último domingo, dia 22.

No período da tarde, às 14h15, a AA Ponte Preta, de São José do Rio Pardo e o Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras, decidem a vaga. Encerrando o domingo de decisão, a Vargeana vai enfrentar o tradicional Boa Esperança, de São Sebastião da Grama, para definir os classificados para a semifinal do torneio.