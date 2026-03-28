A equipe cadete feminino de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer fez sua estreia na Liga de Handebol do Interior, no último domingo, dia 22.
As atletas foram até Amparo para enfrentar as donas da casa em um jogo tenso de estreia, de onde saíram com a vitória por 14 a 6. O treinador Juliano Garcia observou que o rendimento das atletas poderia ter sido ainda melhor. “O grande desempenho da goleira vargengrandense fez a diferença no resultado do jogo”, observou. A vitória veio logo no primeiro jogo da história da equipe na categoria até 16 anos.
O destaque da partida escolhido pela Liga foi a goleira Eyshilla. As atletas Fernanda e Kemilly marcaram quatro gols cada, Maria Fernanda contribuiu com três, Laryssa com dois e Daniele marcou um gol.
O próximo confronto da equipe acontece já neste sábado, dia 28, contra o time de Itatiba.
Handebol de Vargem estreia com vitória na Liga Interior
