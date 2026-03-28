Fernando Kassab deixa legado na gastronomia e na televisão

Morreu na quinta-feira, dia 26, o jornalista, apresentador e cozinheiro Fernando Kassab, aos 64 anos. Ele estava internado no Hospital PUC-Campinas após complicações cardíacas que evoluíram para insuficiência renal. Kassab também enfrentava um câncer de pele.

Com uma trajetória de 21 anos na EPTV, afiliada da Rede Globo, ele se tornou uma das principais referências da gastronomia no interior de São Paulo. Ficou conhecido por apresentar quadros de culinária no programa Mais Caminhos, além de participações na CBN Ribeirão, onde comandava o quadro “Prato Fácil”.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Kassab percorreu centenas de cidades, entre elas Vargem Grande do Sul e região, valorizando a culinária regional e contando histórias de personagens anônimos que fazem parte da cultura paulista. Seu trabalho uniu informação, entretenimento e gastronomia, conquistando o público pela simplicidade e carisma.

Entre essas andanças, o jornalista passou por Vargem Grande do Sul, onde conheceu a tradicional Casa Candinho, uma das padarias mais famosas da cidade. Na primeira visita, ao lado do padeiro Laércio Diogo Cardoso, o conhecido Maércio, ensinou o preparo do bom-bocado, receita típica que ganhou destaque no programa.

Anos depois, em 2019, Kassab retornou ao município, desta vez para visitar a casa do próprio padeiro. Na ocasião, os dois prepararam uma leitoa à passarinho, em um episódio que foi ao ar em setembro daquele ano e ficou marcado na memória da família de Maércio.

Já em 2022, ele esteve na vizinha São Sebastião da Grama para conhecer o famoso Bar do Carlão, onde o torresmo é descrito por muitos clientes como verdadeiros “pedacinhos de céu” Na ocasião ele mostrou em seu programa como fazer o torresmo mais crocante e saboroso com a receita da família.

Reconhecido pelo talento e dedicação, Fernando Kassab deixa um importante legado na comunicação regional e na valorização da culinária do interior, sendo lembrado como um dos grandes nomes da gastronomia na televisão paulista.