Raio/DEL venceu Divinolândia

Os times Sub-18 e Sub-16 do Raio/Departamento Municipal de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul venceram no último sábado, dia 21, as equipes do Departamento de Esportes de Divinolândia, no Ginásio Zé da Júlia, em Divinolândia. A partida foi válida pela terceira rodada da Liga Riopardense de Futsal.

A equipe Sub-18 venceu Divinolândia por 3 a 1 e contou com os goleiros João Pedro Gonçalves e João Vitor Araújo do Prado, além dos jogadores de linha Mateus Lemes, Rafael, Vitor Chanchencow, Fabrício Linos, Miguel, Mateus Serafim, Bruno Leopoldo, Alisson Carozi, João Pedro Darozi, Gabriel Lima e David. Os gols de Vargem foram marcados por Miguel (2 gols) e Bruno Leopoldo.

Por sua vez o time Sub-16 goleou a equipe da casa por 7 a 2, com gols de Enzo, Pedro Couto (2 gols), Miguel Beneti (2 gols), José Henrique e Cristopher. Vargem foi a Divinolândia com os goleiros Enzo Zucolau e Rian Pocaia e na linha, Breno Caixeta, Leonardo Loiola, Miguel Beneti,

Cristopher, Enzo Fagundes, Lucas Marrique, Thiago Madruga, Pedro Couto, Luís Otávio Linos, José Henrique Nunes, João Pedro Passoni e Luís Felipe Cunha.

Os técnicos de Vargem para as duas equipes foram José Robson Linos, o Binho, e Fábio Fontão.