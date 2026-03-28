Homem foi preso com 47 porções de maconha e cocaína

Na noite da última quinta-feira, 26 de março, um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Dolores, em Vargem grande do Sul.

Durante patrulhamento pela Rua Aparecido Cossi, os policiais militares abordaram um indivíduo após notarem atitude suspeita, quando ele tentou ocultar um objeto ao perceber a presença da viatura. Na busca pessoal, foram localizadas porções de maconha, um aparelho celular e dinheiro em espécie.

Questionado, o suspeito confessou a prática de tráfico de entorpecentes e indicou a existência de mais drogas em sua residência. Em diligência no imóvel, a equipe localizou outras porções de maconha, eppendorfs (pinos) contendo cocaína e embalagens utilizadas para o fracionamento das drogas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.

Ao todo, foram apreendidas 47 porções de maconha, quatro pinos com cocaína, além de materiais relacionados ao tráfico de drogas.