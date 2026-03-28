PM prende mulher com drogas, dinheiro e balança de precisão

A Polícia Militar de Vargem grande do Sul prendeu, na noite da última quinta-feira, dia 26, uma mulher por tráfico de drogas na Vila Santana.

A ação teve início após o recebimento de denúncia informando sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenamento de entorpecentes. Durante patrulhamento pela Rua Duque de Caxias, os policiais localizaram e abordaram a suspeita que, ao ser questionada, confirmou a existência de drogas em sua residência.

Em diligência no endereço indicado, foram encontradas porções de maconha, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e um aparelho celular. A mulher foi conduzida para atendimento médico e apresentada na Delegacia de Polícia.

A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo a indiciada à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidas 16 porções de maconha, além de R$ 402,00 em dinheiro.