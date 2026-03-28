Adolescentes foram apreendidos por tráfico na Santa Terezinha

A Polícia Militar apreendeu, na noite da última terça-feira, dia 24, dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, em Vargem grande do Sul.

Durante patrulhamento pela Rua São José, a equipe policial recebeu denúncia sobre a prática de tráfico de entorpecentes envolvendo menores de 18 anos. Após monitoramento no local, os adolescentes foram localizados e abordados, sendo encontradas porções de drogas e dinheiro em espécie.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram outras porções de entorpecentes em um imóvel utilizado para armazenamento, além de mais drogas em endereços relacionados aos envolvidos. Ao todo, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro em espécie.

Diante dos fatos, os adolescentes foram conduzidos para atendimento médico e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, eles foram liberados aos responsáveis.