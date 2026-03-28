Após agressão e ameaça, homem foi preso no Jardim Ferri

Na madrugada do último domingo, 22 de março, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem por violência doméstica no Jardim Ferri.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM e, no local, três vítimas relataram terem sido alvo de agressões, ameaças e danos ao imóvel. Segundo os relatos, um dos envolvidos foi agredido, enquanto outra vítima foi derrubada ao solo, além de prejuízos causados à residência.

Diante dos fatos constatados, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico. Posteriormente, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.