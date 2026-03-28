Jovem é flagrado com drogas e dinheiro durante abordagem

Na tarde do último domingo, 22 de março, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Paulista, em Vargem grande do Sul.

Durante patrulhamento, a equipe policial visualizou o jovem em atitude suspeita, que tentou se evadir ao perceber a presença da viatura. Após a abordagem, foram localizadas porções de maconha, eppendorfs contendo cocaína, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Questionado pelos policiais, o adolescente confessou que estava comercializando entorpecentes no local.

Ele foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado. As drogas, o dinheiro e o aparelho celular foram apreendidos.