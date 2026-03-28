Procurado pela Justiça foi capturado durante diligências

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde do último sábado, 21 de março, na Vila Santa Terezinha

Após tomarem conhecimento da existência de mandado de prisão em desfavor do indivíduo, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizá-lo, sendo realizada a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

O homem foi informado sobre a ordem judicial e, em seguida, encaminhado para atendimento médico. Posteriormente, foi apresentado na Delegacia de Polícia. A autoridade policial deu cumprimento ao mandado, permanecendo o capturado preso à disposição da Justiça.