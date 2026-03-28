Foi pego com cocaína no Jardim Paulista

Por
Gazeta
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Durante patrulhamento realizado na manhã do último sábado, 21 de março, policiais militares apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Paulista.
A equipe suspeitou da atitude do adolescente, que tentou fugir ao perceber a presença da viatura, sendo abordado em seguida. Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de cocaína e dinheiro em espécie. Em diligências complementares, os policiais localizaram ainda mais entorpecentes e materiais utilizados para o preparo e armazenamento das drogas.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi registrado o ato infracional. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado para sua responsável legal.
Foram apreendidos eppendorfs (pinos) contendo cocaína, dinheiro em espécie e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas.

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