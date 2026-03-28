Foi pego com cocaína no Jardim Paulista

Durante patrulhamento realizado na manhã do último sábado, 21 de março, policiais militares apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Paulista.

A equipe suspeitou da atitude do adolescente, que tentou fugir ao perceber a presença da viatura, sendo abordado em seguida. Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de cocaína e dinheiro em espécie. Em diligências complementares, os policiais localizaram ainda mais entorpecentes e materiais utilizados para o preparo e armazenamento das drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi registrado o ato infracional. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado para sua responsável legal.

Foram apreendidos eppendorfs (pinos) contendo cocaína, dinheiro em espécie e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas.