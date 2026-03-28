Quadra coberta é inaugurada na escola “Alexandre Fleming”

A Escola Estadual “Alexandre Fleming”, em Vargem Grande do Sul, passou a contar com uma nova quadra poliesportiva coberta, inaugurada na manhã da última segunda-feira, 23 de março. A conquista representa um avanço significativo na estrutura da unidade, beneficiando diretamente mais de 300 alunos que estudam em período integral.

A obra, aguardada há anos pela comunidade escolar, permitirá a realização de aulas de educação física, atividades pedagógicas e eventos internos com mais conforto e segurança, protegendo estudantes e professores das condições climáticas.

A cerimônia de inauguração contou com apresentações culturais dos alunos, que demonstraram talento em dança e música, marcando o momento de celebração da nova fase da escola.

A diretora da unidade, Fabiana Bonini, destacou a importância da entrega. “Hoje é um dia muito feliz, porque nós esperamos há muito tempo por essa quadra coberta, que vai trazer muito mais qualidade para os nossos alunos, principalmente nas aulas de educação física”, afirmou.

Fotos: Reportagem

A dirigente regional de ensino, Silvia Helena Dalbon Barbosa, também ressaltou o impacto positivo da obra, destacando a importância de investir em melhores condições para o aprendizado e desenvolvimento dos estudantes.

A conquista da cobertura da quadra foi viabilizada por meio de recursos superiores a R$ 1 milhão, com apoio do deputado estadual Barros Munhoz junto ao Governo do Estado de São Paulo.

Durante o evento, o deputado enfatizou o papel do esporte na formação dos jovens. “Pratiquem esportes, vocês são a nossa esperança e a razão maior do nosso viver”, disse, dirigindo-se aos alunos.

O prefeito Celso Ribeiro também esteve presente na solenidade e destacou a qualidade da obra e a importância da parceria entre município e Estado para viabilizar melhorias na educação.

Além das autoridades, participaram da inauguração representantes da Diretoria de Ensino, equipe gestora da escola, vereadores e membros da comunidade escolar.

Com a nova estrutura, a Escola Estadual “Alexandre Fleming” amplia suas possibilidades pedagógicas e reforça o compromisso com a formação integral dos alunos, oferecendo um ambiente mais adequado para o desenvolvimento educacional e social.