Fundo Social de Itobi recebe novo veículo

O Fundo Social da prefeitura de Itobi foi contemplado com um veículo 0 km. A entrega aconteceu na segunda-feira, dia 23 de março, durante a comemoração de 58 anos do Fundo Social do Estado de São Paulo, realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Representando a cidade de Itobi, Joana Maria de Carvalho Cândido, primeira-dama e presidente do Fundo Social, participou ao lado de Vanessa Canato, que é diretora de Assistência Social, e receberam o veículo do governador Tarcísio de Freitas.

No total, o governo do Estado já realizou a entrega de 350 veículos aos Fundos Sociais Municipais, com objetivo de ajudar no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e ampliar as ações sociais nos municípios.

Para o executivo de Itobi, a conquista representa mais um avanço para a cidade, para garantir as melhores condições de trabalho e ampliando o alcance das ações públicas voltadas ao bem-estar de toda população.