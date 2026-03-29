Live do Bazar da Glamurosa estimula autonomia e aprendizado

Iniciativa une educação e vivência real de mercado, com arrecadação destinada a atividade de lazer dos participantes

A live do Bazar da Glamurosa, realizada no último dia 19 de março, teve como principal objetivo trabalhar o currículo funcional dos alunos da Apae de Vargem Grande do Sul, promovendo aprendizagens significativas voltadas ao mercado de trabalho. A ação contou com roupas doadas, que foram organizadas, separadas e preparadas pelos próprios participantes.

Durante a atividade, os alunos desenvolveram habilidades práticas importantes, como a organização e dobradura de peças, além de ampliarem a compreensão sobre o valor do dinheiro. A proposta também incentivou a autonomia, a responsabilidade e o protagonismo, aproximando-os de situações reais do cotidiano.

Segundo a diretora Ana Márcia Pereira Sabino, a iniciativa vai além da arrecadação financeira. “O projeto proporciona vivências concretas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da autonomia e da consciência dos alunos sobre o trabalho e o dinheiro”, destacou.

O valor arrecadado com o bazar será destinado a um momento de lazer, permitindo que os alunos experimentem, na prática, o uso consciente do dinheiro conquistado por meio do próprio esforço.

A ação foi idealizada pelas professoras Andrea Aparecida Guedes, Franscine de Mello Buzato Scacabarozi, Mariana de Fátima Augustinho e Micaela Carolina Camarelli Gonçalves que pretendem dar continuidade ao projeto. A data da próxima live ainda será divulgada nas redes sociais da APAE.