Startup Day atrai poucas pessoas em Vargem

Realizado no último sábado (21), o Startup Day 2026 reuniu participantes em Vargem Grande do Sul, mas com adesão considerada abaixo do esperado pela sua importância e impacto positivo no ecossistema local de inovação. O Startup Day é um evento anual de empreendedorismo e inovação realizado em todo o Brasil, organizado pelo Sebrae.

O evento aconteceu na Associação Comercial e Industrial (ACI) e teve como proposta conectar empreendedores, estudantes e interessados em negócios inovadores, por meio de palestras e networking. A programação contou com palestras ministradas pelo psicólogo José Carlos Germano, pelo empresário Rafael S. Pereira e pelo representante do Sebrae Rafael Trefílio Paulucci.

Também estiveram presentes autoridades e lideranças locais, como o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), o presidente da ACI Marcelo Terra, a vereadora Vanessa Martins (PL), o diretor de Desenvolvimento Juliano Scacabarozzi e a coordenadora do Sebrae Kátia Regina Santiago Pereira.

Apesar da relevância da iniciativa em nível nacional — que mobiliza milhares de participantes em centenas de cidades —, a edição local teve participação modesta, refletindo desafios comuns em municípios de pequeno porte como Vargem, como a cultura ainda incipiente de inovação e o baixo engajamento do público com o tema.

Especialistas apontam que fatores como divulgação limitada, desconhecimento sobre o conceito de startups e a ausência de um ambiente contínuo de inovação podem impactar diretamente na participação. Ainda assim, o Startup Day segue sendo visto como uma importante porta de entrada para fomentar o empreendedorismo tecnológico e estimular novas iniciativas na cidade.