Câmara homenageia mulheres destaque do ano em sessão solene

Evento reconhece trajetórias que contribuem para o desenvolvimento social, profissional e humano de Vargem Grande do Sul

Na noite da última segunda-feira, 23 de março, a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou a Sessão Solene para entrega do Prêmio Mulheres Destaque do Ano 2026. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e convidados para celebrar histórias de dedicação, trabalho e contribuição à comunidade.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Maicon do Carmo Canato, e contou com a presença dos vereadores Amarildo Guimarães de Figueiredo, Antônio Sérgio da Silva, Fernando Donizete Ribeiro, Giovana Aparecida de Carvalho da Silva, João Carlos Dias Nunes, Paulo Cesar da Costa, Rafael Coracini Mendes, Vagner Gonçalves Loiola e Vanessa Salmaço Martins.

Criado por resolução em 2017, o prêmio é concedido anualmente no mês de março e reconhece mulheres que se destacam em diferentes áreas, contribuindo de forma significativa para o município.

Juliana Marini Fernandes

Fisioterapeuta formada pela PUC Campinas, atua desde 2001 em clínica própria e também no serviço público em São Sebastião da Grama. Com especializações em diversas áreas da reabilitação, construiu uma carreira voltada à promoção da saúde e qualidade de vida.

A homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Cesar da Costa, que também realizou a entrega do prêmio durante a sessão, destacando sua trajetória profissional e dedicação à área da saúde.

Vanessa Braz

Profissional de Educação Física e membro da Guarda Civil Municipal, desenvolve ações voltadas ao bem-estar e à saúde da população. É uma das idealizadoras do projeto “Mulheres Ativas e Saudáveis”, incentivando o autocuidado e hábitos saudáveis.

A honraria foi proposta pela vereadora Vanessa Salmaço Martins, responsável também pela entrega do prêmio, reconhecendo o impacto de seu trabalho junto à comunidade.

Catarina Graziela Cândido Idesti

Empreendedora há mais de 15 anos, é proprietária de loja no município, contribuindo com o comércio local e incentivando o desenvolvimento econômico. Sua trajetória é marcada pela dedicação à família e ao empreendedorismo.

A indicação foi feita pela vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva, que realizou a entrega do prêmio, ressaltando sua atuação como empresária e exemplo de perseverança.

Gisele Aparecida Sati Cossi

Formada em Educação Física, iniciou sua trajetória ainda jovem e fundou a academia Cia do Corpo, hoje referência no município. O espaço oferece diversas modalidades e promove saúde e qualidade de vida para pessoas de todas as idades.

A homenagem foi proposta pelo vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo, que também fez a entrega do prêmio, destacando sua contribuição ao esporte e à promoção da saúde.

Durante a cerimônia, além da entrega das homenagens, houve apresentações musicais, leitura de mensagem reflexiva e pronunciamentos dos vereadores e das homenageadas, reforçando a importância do reconhecimento público ao papel das mulheres na sociedade.

Ao final, o presidente da Câmara destacou que a premiação simboliza o reconhecimento a trajetórias que fazem a diferença no município e inspiram novas gerações.