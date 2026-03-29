Prefeitura entrega kits escolares para alunos da rede municipal

A Prefeitura realizou no dia 18 último, a entrega de kits de material escolar para alunos do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental I da rede municipal. A distribuição ocorreu nas escolas e creches do município.

A ação atendeu oito escolas e nove creches, com a entrega de kits para todos os alunos matriculados. O investimento foi de mais de R$ 340 mil na aquisição dos materiais.

Os kits foram organizados conforme a etapa de ensino. Para o Ensino Fundamental I, foram incluídos itens como cadernos, lápis, canetas, régua e materiais de apoio. Para o Ensino Infantil, os materiais são voltados a atividades de desenvolvimento e aprendizagem.

Segundo a administração municipal, a iniciativa integra ações voltadas ao atendimento dos alunos da rede pública e ao apoio às famílias.

O prefeito Celso Ribeiro afirmou que a entrega dos materiais faz parte das ações para garantir o acesso dos alunos às atividades escolares. “Quando oferecemos estrutura, qualidade e dignidade para os nossos alunos, estamos fortalecendo toda a base da educação e construindo uma cidade com mais oportunidades para todos”, enfatizou o prefeito.

Internautas cobram entrega dos uniformes

Na rede social do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) onde a matéria sobre a entrega dos kits escolares foi postada, muitos internautas questionaram quando a prefeitura vai entregar os uniformes escolares.

Segundo apurou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, a licitação para a confecção dos uniformes foi feita em 11 de março e agora o processo está em fase de análise das amostras dos uniformes pelas empresas que participaram, para saber se eles atendem os requisitos solicitados pela administração municipal. Só depois de aprovados, será dado o próximo passo que é a confecção de todos os uniformes para os alunos da rede municipal de ensino, sendo provável que a entrega deva ocorrer no final deste semestre ou início do segundo semestre escolar deste ano.