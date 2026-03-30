Vargem Grande do Sul recebe veículo para o Fundo Social

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul recebeu um novo veículo destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município. A entrega ocorreu durante a celebração dos 58 anos do Fundo Social do Estado de São Paulo, realizada na segunda-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

O prefeito Celso Ribeiro destacou a participação do município no evento, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas. Segundo ele, a ação envolve a atuação conjunta entre Estado e municípios no atendimento à população e no desenvolvimento de ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Representando o município, participaram da solenidade a primeira-dama Micaela Ribeiro e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Rodrigues, que acompanharam a cerimônia e a entrega dos veículos destinados aos municípios.

O veículo foi destinado por meio do Programa de Equipagem e será utilizado nas atividades da área social. O deputado Paulo Freire também esteve presente e participou da destinação do veículo ao município.

A participação de Vargem Grande do Sul no evento integra ações voltadas à execução de políticas públicas em parceria com o Estado.