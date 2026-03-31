Câmara homenageia equipe de fisioterapia Fevereiro Roxo

A equipe de fisioterapia do PSF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, recebeu Moção de Louvor da Câmara Municipal pelo trabalho realizado na campanha Fevereiro Roxo. A entrega ocorreu no dia 23 de março, no posto de saúde.

A campanha Fevereiro Roxo trata da conscientização sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia, com foco no diagnóstico e acompanhamento de pacientes. A ação foi proposta pelo fisioterapeuta Felipe Carossi e contou com apoio do Departamento Municipal de Saúde.

O projeto foi realizado em 28 de fevereiro e atendeu mais de 25 pacientes, com previsão de reavaliação em maio. A equipe é formada por Felipe Carossi, Lilian Dota, Jéssica Zacarelli, Roberta Mendonça, Jussara de Lira Mafra, Carla Bianchi e a secretária Solange Eneida.

A homenagem foi proposta pelo vereador Vagner Gonçalves Loiola.