Firmando Elos promove encontro especial na APAE

Na última quarta-feira, 25 de março de 2026, a APAE de Vargem Grande do Sul realizou mais um encontro do projeto Firmando Elos, iniciativa da Ação Social voltada ao fortalecimento dos vínculos entre a instituição e as famílias atendidas.

De acordo com a diretora Ana Márcia Pereira Sabino, o encontro mensal tem como objetivo promover um espaço de escuta, troca e acolhimento, incentivando a parceria entre escola e família no desenvolvimento dos alunos.

A edição também foi marcada pela celebração do Dia da Síndrome de Down que aconteceu no último 21 de março, reforçando a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da valorização da singularidade de cada pessoa. O momento foi de emoção, aprendizado e fortalecimento dos laços entre os participantes.