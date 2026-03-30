PAT divulga novas vagas de emprego para Vargem e região

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está com novas vagas abertas em Vargem Grande do Sul e cidades da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários a combinar na maioria das funções.

Em Vargem Grande do Sul, há vagas para assistente administrativo (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de conservação civil (1), auxiliar de limpeza (2), caldeireiro de manutenção (1), empregada doméstica (1), porteiro (1), soldador elétrico (1) e técnico em enfermagem (1).

Na região, também há oportunidades em outras cidades. Em São José do Rio Pardo, são oferecidas 20 vagas para auxiliar de linha de produção, função que não exige experiência e requer ensino fundamental. Já em Porto Ferreira, há vagas para eletricista automotivo (2), mecânico automotivo diesel (4) e soldador/caldeireiro (2), todas com exigência de experiência e, em alguns casos, disponibilidade para trabalho em turnos.

Em Casa Branca, estão disponíveis vagas para eletricista industrial (1), motorista truck (1) e soldador industrial (1), com exigência de experiência nas respectivas áreas e, para motorista, habilitação categoria C e disponibilidade para viagens.

As exigências variam conforme a função. A maioria das vagas requer experiência prévia e ensino médio, enquanto algumas exigem apenas ensino fundamental. Para cargos técnicos, como técnico em enfermagem, é necessário curso na área e registro ativo. Já para funções industriais, é comum a exigência de conhecimentos específicos, como solda MIG/MAG, eletrodo ou manutenção de máquinas.

Algumas oportunidades também exigem disponibilidade para trabalho em turnos ou viagens, além de habilitação, conforme a função.

Os interessados devem comparecer ao PAT com documentos pessoais e currículo atualizado para realizar o cadastro e obter mais informações sobre encaminhamentos.