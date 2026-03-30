Projetos para Lei Aldir Blanc devem ser inscritos até dia 3

Foi aberto o Chamamento Público nº 001/2026 destinado à seleção de projetos culturais que poderão receber apoio financeiro em Vargem Grande do Sul. A iniciativa, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, será realizada com recursos da Lei do Governo Federal nº 14.399/2022, conhecida como Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O objetivo do chamamento é promover e incentivar diversas manifestações culturais no município, proporcionando apoio a projetos nas categorias especificadas no edital. Os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 3 de abril, exclusivamente por meio do link disponibilizado no próprio edital.

Os documentos e o edital completo podem ser acessados diretamente no site oficial da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, pelo www.vgsul.sp.gov.br, na seção “Prefeitura”, em seguida clicar em “Departamentos”, depois em “Cultura e Turismo”. Para outras informações, o Departamento de Cultura e Turismo disponibiliza atendimento pelo e-mail grupo.cultura@vgsul.sp.gov.br e pelo telefone (19) 3641-6199, além do atendimento presencial na Casa da Cultura que fica localizada à rua Major Corrêa, nº 505, Centro.