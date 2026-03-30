Quarta do Chocolate será amanhã, 1º de abril

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul realizará mais uma edição da Quarta do Chocolate. O evento será nesta quarta-feira, dia 1º de abril, das 16h às 21h, no Salão de Festas Padre Donizete da Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Na ocasião, serão vendidos ovos de chocolate, bombons, artesanatos, e vários outros presentes e lembranças.

Toda a comunidade é convidada a participar e o evento é aberto ao público, com entrada franca. O Salão de Festas do Padre Donizete da Igreja Nossa Senhora Aparecida fica localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.