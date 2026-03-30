Reorganização da Banda Sete de Setembro

Mario Poggio

Sempre que se comenta sobre o Padre Donizetti Tavares de Lima, vem à mente a “Banda Sete de Setembro” ou “Banda dos Operários”, como era conhecida, por ele fundada e regida enquanto foi pároco em nossa terra.

Porém, em 1949, necessitou de reorganização, de forma que a edição de 4 de dezembro de 1949, do Jornal “A Imprensa”, publicou os nomes dos componentes da “Diretoria Eleita” para cuidar da reorganização e sobrevivência da Banda Sete de Setembro, bem como as atividades previstas, composta pelo presidente Luiz Lodi Neto, primeiro tesoureiro Luís de Castro Carvalho, segundo tesoureiro Janor Costa, mais conhecido por “Fiíco”, primeiro secretário Hélio Beloni e como segundo secretário Cloneris Ferreira da Silva.

A Diretoria ficou responsável por cuidar da aquisição de novos instrumentos; reparação dos antigos; promoção de quermesses; etc…; promoção de aulas para quem tivesse interesse em ingressar na Corporação Musical; e a realização de retretas em um domingo por mês, no jardim público local.

Por sua vez, a edição de 10 de setembro de 1950, do Jornal “A Imprensa”, anunciou a retomada de atividades pela Corporação Musical Sete de Setembro.

Cumpre registrar que com o sucesso da empreitada, participou das homenagens efetuadas em 12 de julho de 1957, em Tambaú, realizadas em comemoração do 50º Aniversário de Ordenação do Padre Donizetti Tavares de Lima, sob-regência do Maestro Malatesta, e permaneceu ativa até 1968.