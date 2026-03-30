Prefeitura abriu licitação para 30ª Festa da Batata

Foi aberto na última semana, o processo de licitação para a realização da 30ª Festa da Batata 2026, através da publicação no Diário Oficial do Município. No edital, a prefeitura entrará com a cessão do Recinto de Exposição Christiano Dutra do Nascimento, onde a festa acontecerá. Pelo edital, o lucro obtido com a venda de ingressos fica com a empresa vencedora, que arcaria com os custos dos shows. A apresentação de propostas será até o próximo dia 15 de abril, com abertura no mesmo dia às 9h, e o critério de julgamento será pelo maior lance, iniciando com o valor de R$ 5 mil.

De acordo com o documento, estão previstos quatro shows noturnos, com a abertura sendo realizada na quinta-feira, dia 24 de setembro, prosseguindo na sexta, dia 25, no sábado, dia 26 de setembro, data do aniversário de Vargem Grande do Sul, e encerramento no domingo, dia 27 de setembro. O edital exige a apresentação de artistas de projeção nacional. Além das apresentações principais, a empresa contratada deverá oferecer entretenimento adicional após os shows, especialmente às sextas-feiras e sábados, em espaços exclusivos como camarotes e área VIP, com funcionamento permitido até as 4h da manhã, conforme a legislação municipal.

Estrutura de grande porte

Entre as exigências estão a montagem de arquibancadas cobertas, camarotes e área VIP com, no mínimo, mil metros quadrados, além de espaços reservados para autoridades e comissão organizadora. O palco principal deverá contar com equipamentos de som, iluminação e painéis de LED, além de camarins completos para os artistas e área destinada à imprensa.

O projeto inclui ainda a instalação de uma arena para atividades, praça de alimentação coberta e diversos pontos de apoio, como postos da Polícia Militar, Defesa Agropecuária, fiscalização municipal e fraldário. Também será obrigatória a disponibilização de sanitários químicos em número suficiente, com parte deles adaptados para pessoas com deficiência.

Segundo a Prefeitura, a contratação de uma empresa especializada é necessária devido à complexidade do evento e à falta de estrutura própria do município para atender todas as demandas. A organização deverá cumprir normas técnicas, exigências legais e critérios de segurança, além de garantir a entrega de toda a estrutura com antecedência mínima de 24 horas antes do início da festa.

Festa da Batata 2026 deverá ter rodeio, provas e shows

A programação da 30ª Festa da Batata 2026, foi detalhada com uma agenda que reúne provas equestres, rodeio e shows ao longo de quatro dias de evento. Na quinta-feira, dia 24, a programação começa durante o dia com atividades das 8h às 17h. À noite, os portões abrem às 19h, com início das atrações às 20h30, incluindo rodeio em touros e, às 23h, o primeiro show.

Na sexta-feira, dia 25, as provas de tambores acontecem pela manhã, das 8h às 11h, seguidas pelas disputas de team penning no período da tarde, das 12h às 17h. À noite, os portões abrem às 19h, com abertura oficial do rodeio às 19h30. A programação segue com provas classificatórias, rodeio em touros às 21h e show às 23h.

No sábado, dia 26, a programação repete o formato da sexta-feira, com provas pela manhã e à tarde — incluindo tambores e team penning — e atrações noturnas a partir das 19h, com rodeio e show principal às 23h.

Já no domingo, dia 27, a programação é voltada às finais. Os portões abrem mais cedo, às 18h, com as decisões do team penning às 19h e dos três tambores às 19h30. A premiação das provas ocorre às 20h, seguida pela final do rodeio em touros às 20h30. O encerramento do evento contará com show às 22h30.

Segundo o regulamento, todas as provas terão cerimônias de abertura e encerramento na arena principal, além de premiação com troféus, medalhas e valores simbólicos em dinheiro para os vencedores.

Prefeitura

Para o presidente da Comissão Organizadora da Festa, Juliano Scacabarozzi, a empresa que ganhar o processo licitatório poderá explorar os quatro dias dos eventos, sendo assim a Prefeitura não irá oferecer um show. Em edições anteriores, o poder público municipal arcava com os custos de uma apresentação, que era realizada com os portões abertos para a entrada gratuita do público. Dadas as dificuldades financeiras que a prefeitura vem enfrentando desde que o prefeito Celso Ribeiro assumiu, a contenção dos gastos tornou-se necessária e a administração municipal não irá bancar um show com portas abertas este ano.

Explicou Juliano que a prefeitura vai contribuir com a manutenção do Recinto, com a limpeza, deixando o local pronto para que a empresa vencedora da licitação tenha plenas condições de realizar a festa. No ano passado nenhuma empresa se interessou em participar da licitação para a realização da Festa da Batata 2025.

Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande, “o chamamento para a licitação foi publicado no dia 8 de agosto de 2025, no Diário Oficial da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, e tudo leva a crer que o pouco tempo entre a escolha da empresa vencedora e os dias de realização da festa – pouco mais de 20 dias, pode ter contribuído para que ninguém se apresentasse, pois haveria poucos dias para preparar uma festa desta magnitude, com altos custos e tendo de atrair um grande público para fazer frente aos gastos”.