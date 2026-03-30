Prates é o novo presidente da Comissão Organizadora da Romaria

Uma reunião realizada na terça-feira, dia 24 de março, no gabinete do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), selou o nome do romeiro Luís Carlos Prates como novo presidente da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana. Ele até então ocupava o cargo de vice, cuja presidência era exercida pela ex-diretora de Cultura e Turismo Márcia Iared, que após vários anos de dedicação à vida pública, tem se dedicado mais à sua família e afazeres particulares.

Prates já presidiu a Comissão Organizadora várias vezes nestes quase 50 anos de Romaria, da qual só deixou de participar uma vez, sendo um dos poucos pioneiros que ainda restam desde a primeira romaria, de acordo com entrevista concedida em 2018 ao jornal Gazeta de Vargem Grande.

Falando ao jornal sobre presidir novamente a Comissão Organizadora, Prates comentou sobre o trabalho que dona Márcia Iared realizou nos últimos anos em que esteve à frente da Comissão e os exemplos de dedicação e amor por ela deixados frente à maior festa cultural e religiosa do município. “Sempre estivemos juntos, apoiando, trabalhando e vamos continuar fazendo isso com a ajuda de todos os membros da Comissão Organizadora. Este ano temos uma missão muito importante, pois a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana vai comemorar 50 anos, uma data muito especial”, disse Prates.

Afirmou que o prefeito Celso Ribeiro está dando bastante apoio ao evento e que todos estão se esforçando muito para que a data seja comemorada com o respeito e a tradição conquistada neste meio século de existência da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana”.

Na reunião foi definido o troféu a ser entregue aos participantes, que fazem referência aos 50 anos da Romaria e também decidido a data do Baile da Escolha da Rainha do Peão, que será realizado no dia 11 de julho. Também foi conversado entre os presentes sobre as apresentações dos cantores que irão abrilhantar o baile e também da banda que irá se apresentar junto à Barragem Eduíno Sbardellini, logo após o término da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana. Estas atrações serão divulgadas tão logo os nomes sejam definidos.