Ensaios para a 24ª Festa das Nações já começaram

Grupos de dança e música iniciam preparativos para o tradicional evento cultural previsto para setembro

Os preparativos para a 24ª edição da tradicional Festa das Nações já começaram em Vargem Grande do Sul. O prefeito Celso Ribeiro publicou em suas redes sociais imagens dos primeiros ensaios, que marcam o início da organização de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, explicou que os primeiros ensaios estão sendo realizados pelo Grupo de Dança e Música responsável pelas apresentações culturais da festa. Segundo ele, o trabalho envolve uma equipe dedicada à curadoria artística e à preparação do repertório.

Ele informou ainda que os números que serão apresentados no palco estão sendo cuidadosamente selecionados pelos produtores João Artur, Letícia Belchior e Breno Matheo Rodrigues, responsáveis pela área de dança. Já a coordenação musical está sob a responsabilidade de Diana Rodrigues, Michele Gomes e Éder Pereira, que, por meio de reuniões estratégicas, definiram um repertório diversificado.

A proposta da edição deste ano é valorizar ainda mais apresentações típicas e folclóricas, características que marcaram a identidade da Festa das Nações ao longo de sua história. “O folclórico e o típico serão, mais do que nunca, a grande marca da Festa das Nações. Queremos manter a essência do evento e garantir que o público vivencie uma verdadeira viagem cultural ao redor do mundo”, destacou Lucas.

O Departamento de Cultura também já iniciou diálogo com grupos, escolas, academias e movimentos culturais da cidade, reforçando o compromisso coletivo para a realização da festa. A iniciativa também representa, segundo Lucas, o cumprimento de uma promessa feita à idealizadora do evento, a ex-diretora de Cultura Márcia Ribeiro Iared, de preservar a essência e a identidade cultural da celebração.

Além das apresentações no palco, a festa também se destaca pela riqueza de detalhes em cada espetáculo. Coreografias, figurinos, projeções no telão e textos de abertura são preparados para conduzir o público por diferentes culturas e tradições. A experiência cultural é completada pelas barracas gastronômicas organizadas por entidades do município, que também capricham na decoração e na variedade de pratos típicos.

A organização trabalha para que a edição deste ano mantenha o alto nível alcançado em 2025, quando o evento reuniu cerca de 28 mil pessoas ao longo de quatro dias, estabelecendo um recorde de público.

A Festa das Nações está prevista para acontecer no mês de setembro, e a expectativa da organização é de que o evento continue fortalecendo o calendário cultural da cidade e contribuindo com as entidades participantes, que recebem recursos arrecadados durante a festa.

Para Lucas Buzato, o maior legado da celebração vai além do entretenimento. “Sempre reforço aos voluntários e colaboradores que o empenho de cada um contribui para que crianças, jovens e famílias tenham mais qualidade de vida por meio da arrecadação destinada às entidades. Esse é o maior presente da festa: levar uma mensagem de paz, união e amor ao próximo”, concluiu.