OAB recebe escritura de terreno para construção de nova sede

Assinatura da escritura de doação marca avanço histórico para a advocacia local e reforça compromisso com a população

A doação de um terreno pela prefeitura municipal localizado próximo ao Terminal Rodoviário e ao Centro de Especialidade Médicas, na Av. Antônio Bolonha, para a 123ª Subseção da Ordem dos Advogados de Vargem Grande do Sul, é um passo rumo ao fortalecimento da advocacia no município, segundo dirigentes da OAB local. A doação do terreno, que mede 529,69 metros quadrados, foi oficializada através da lei municipal nº 5.048/2024, durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.



A cerimônia de assinatura e entrega da escritura aconteceu na sexta-feira, dia 27 de março, na atual sede da Ordem, na Rua do Rosário, nº 211, e teve a presença do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e contou com a participação de outras autoridades municipais, entre elas o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), o presidente da Câmara, Maicon Canato (Republicanos) e o diretor jurídico da prefeitura, advogado Márcio Mengali.

Representando a 123ª Subseção, estava o presidente João Carlos Felipe, demais membros de sua diretoria como a tesoureira, Vera Lúcia Buscariolli Garcia; o secretário-geral, Flávio Graciano Fioretti; o secretário-adjunto, Claudinei Moretti; além de membros da Ordem, Conselhos e equipe da subseção.



Para os advogados presentes, a concretização da doação representa uma importante conquista para a classe, sendo resultado de diálogo institucional e de um trabalho contínuo voltado à viabilização do projeto.

Durante a solenidade, foi ressaltado que a destinação do terreno também reconhece o papel fundamental desempenhado pela OAB, especialmente por meio da assistência judiciária, que garante o acesso à Justiça à população e reforça o compromisso social da instituição.



A doação do terreno aconteceu durante a gestão do advogado Márcio Aliende Rodrigues quando o mesmo presidiu a 123ª OAB em 2024. O terreno será destinado à construção de uma nova sede, que deverá proporcionar melhores condições de trabalho aos advogados, além de ampliar e qualificar o atendimento oferecido à comunidade.



Para o atual presidente da subseção, João Carlos Felipe, o momento representa um marco na trajetória da entidade. “Nada se constrói apenas com intenções. Foi necessário trabalho, responsabilidade e comprometimento para que este projeto se concretizasse. Hoje damos um passo importante na construção de um futuro ainda mais estruturado para a advocacia local”, destacou. Ele ainda agradeceu a todos os vereadores que aprovaram a doação.



“Seguimos trabalhando para fortalecer as instituições e garantir mais estrutura para quem atua em defesa da população vargengrandense. Um avanço e valorização para toda a classe jurídica e para a nossa cidade”, postou o prefeito Celso Ribeiro nas suas redes sociais a respeito da assinatura da doação.