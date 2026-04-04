Vargeana está na semifinal da Copa dos Campeões 2026

Já estão definidos os quatro semifinalistas da 12ª Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli. Farão os jogos decisivos o Vasco Futebol Clube, de São José do Rio Pardo; Guarani Curitiba, de Poços de Caldas (MG); Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras e Associação Atlética Vargeana, de Vargem Grande do Sul.

O tradicional torneio de futebol amador da região é organizado por Marquinhos Moraes, da A. A. Vargeana F. C, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Jogos disputados

O Vasco FC conseguiu sua vaga na semifinal ao vencer o Cohab FC, de Vargem Grande do Sul, na partida de quartas de final disputadas no último domingo, dia 29, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. A vitória por 3 a 0 veio com gols de José Henrique Sousa Santos, Luan Zanardo Tiburco Manoel e Marcus Vinicius de O. Alves.

Na sequência, o 7 de Setembro, de Caconde, foi derrotado pelo Guarani por 2 a 1. Marcaram para o time vencedor Alan Roberto Santana, Kaique N. H. D. Santos. Já Daniel fez o único gol para o 7 de Setembro.



No período da tarde, a AA Ponte Preta, de São José do Rio Pardo foi derrotada pelo Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras. Alexandre e Ítalo fizeram os gols da Ponte Preta. Marcaram os gols da vitória do Máfia Leste os jogadores Francisco Silva, Francisco Monteiro, João Paulo e Matheus Cruz.

A Vargeana conquistou sua classificação após vencer o Boa Esperança, de São Sebastião da Grama, por 2 a 0, com gols de Igor e Guilherme.