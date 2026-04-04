Prazo para regularizar título de eleitor termina no dia 6 de maio

Cartório Eleitoral alerta para datas importantes das Eleições 2026 e orienta eleitores a evitar pendências de última hora

Com a aproximação das Eleições 2026, o Cartório Eleitoral reforça a importância dos eleitores ficarem atentos aos prazos para regularização do título. O chefe do cartório, Silvio D’Amico, destacou em entrevista à Gazeta de Vargem Grande que o dia 6 de maio será o prazo final para emissão do primeiro título, transferência de domicílio e regularização de pendências.

De acordo com Silvio D’Amico, o calendário eleitoral já estabelece datas importantes para o pleito. O primeiro turno está previsto para o dia 4 de outubro de 2026, enquanto o segundo turno deve ocorrer em 25 de outubro. “O eleitor precisa ficar atento, porque o dia 6 de maio é o último prazo para fazer o título, transferir ou regularizar a situação eleitoral. Após essa data, não será mais possível realizar esses serviços”, alertou.



O período de alistamento eleitoral, que inclui a emissão do primeiro título, segue aberto até essa mesma data. Portanto, quem vai votar pela primeira vez também deve respeitar o prazo. “Quem ainda não tem o título precisa procurar o cartório dentro desse período, pois depois não será possível participar das eleições”, explicou.

Já os pedidos de transferência de domicílio eleitoral também devem ser feitos até 6 de maio. “O eleitor que mudou de cidade precisa fazer a transferência dentro do prazo para votar no novo município”, reforçou.



Para verificar a situação eleitoral, o cidadão tem diferentes opções. “É possível consultar indo diretamente ao cartório, pelo WhatsApp no número (19) 3641-3578 ou pelo site do TER-SP, na área de serviços”, informou D’Amico. Ele destaca ainda que o prazo final para regularizar qualquer pendência também é 6 de maio. “O erro mais comum é deixar para regularizar depois dessa data. Aí não tem mais o que fazer”, ressaltou.

Aplicativo

O aplicativo e-Título também é um aliado do eleitor. Segundo o chefe do cartório, ele permite, por exemplo, a justificativa no dia da eleição para quem estiver fora do município onde vota.

Apesar dos serviços digitais, o atendimento presencial ainda é necessário em alguns casos. “Quem vai tirar o título pela primeira vez precisa comparecer ao cartório para coleta da biometria, que é obrigatória. O mesmo vale para quem ainda não fez o cadastramento biométrico”, explicou.



No dia da votação, a orientação é simples: “O eleitor deve comparecer à sua seção com um documento oficial com foto. Quem já tem biometria pode utilizar o e-Título”, afirmou.

Para evitar problemas, a recomendação é não deixar para a última hora. “O ideal é que o eleitor procure o cartório o quanto antes, verifique sua situação e resolva qualquer pendência”, orientou.



O Cartório Eleitoral funciona regularmente das 11h às 17h. Em razão do prazo final, haverá atendimento especial: nos dias 1º, 2 e 3 de maio, o plantão será das 9h às 15h, e nos dias 4, 5 e 6 de maio, das 9h às 17h. “Quem se organiza antes evita filas e garante o direito de votar sem transtornos”, concluiu Silvio D’Amico.