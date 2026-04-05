Um morador de Vargem Grande do Sul foi vítima de um golpe envolvendo um suposto atendimento da empresa de energia elétrica Elektro, realizado por meio do aplicativo WhatsApp. A fraude foi identificada na segunda-feira, dia 30 de março, pouco antes das 14h, após a vítima perceber inconsistências nas mensagens e buscar confirmação junto à concessionária.
De acordo com as conversas, o atendimento teve início com a oferta de serviços como “negociação de débitos”, “2ª via” e “religação”. Em seguida, o suposto atendente solicitou dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e apresentou valores de débitos em aberto, totalizando R$ 760,00.
Na sequência, foi oferecido um desconto para pagamento via Pix no valor de R$ 520,00 à vista, ou parcelamento com entrada de R$ 360,00 mais 10 parcelas de R$ 40,00. O atendimento ainda insistia que o pagamento deveria ser realizado exclusivamente via Pix para regularização da situação.
A vítima chegou a solicitar a chave Pix para pagamento, sendo orientada a escolher entre quitação à vista ou parcelada com entrada, o que levantou suspeitas posteriormente.
Procurada, a Elektro informou que o número utilizado no contato não pertence à empresa e que se trata, provavelmente, de um golpe. Em nota, a concessionária reforçou que seus canais oficiais não realizam cobranças dessa forma e orientou o consumidor a desconsiderar mensagens suspeitas.
A empresa também recomendou que a vítima entre em contato imediatamente com o banco para tentar o reembolso do valor transferido e registre um boletim de ocorrência para investigação.
O caso serve de alerta para a população sobre golpes cada vez mais frequentes envolvendo falsas centrais de atendimento. A orientação é sempre confirmar a veracidade dos contatos diretamente nos canais oficiais das empresas antes de realizar qualquer pagamento ou fornecer dados pessoais.
Golpe com falso atendimento da Elektro faz vítima em Vargem
Um morador de Vargem Grande do Sul foi vítima de um golpe envolvendo um suposto atendimento da empresa de energia elétrica Elektro, realizado por meio do aplicativo WhatsApp. A fraude foi identificada na segunda-feira, dia 30 de março, pouco antes das 14h, após a vítima perceber inconsistências nas mensagens e buscar confirmação junto à concessionária.